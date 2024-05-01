Zum Inhalt springenBarrierefrei
Reingelegt!

Anlagebetrug / Sextortion / Second-Hand-Abzocke

ATVStaffel 3Folge 3vom 01.05.2024
Anlagebetrug / Sextortion / Second-Hand-Abzocke

Reingelegt!

Folge 3: Anlagebetrug / Sextortion / Second-Hand-Abzocke

51 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 12

Anlagebetrüger versprechen ihren Opfern im Internet traumhafte Renditen - und bringen sie somit um die Ersparnisse. "Reingelegt" spricht mit zwei Betroffenen, die in die tückische Investment-Falle getappt sind. Außerdem geht es in dieser Folge um perfide Second-Hand-Abzocke und "Sextortion". Immer mehr Menschen in Österreich werden im Netz mit Nacktbildern erpresst.

