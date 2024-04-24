Reingelegt!
Folge 2: K.O.-Tropfen
50 Min.Folge vom 24.04.2024Ab 12
Immer wieder werden in Österreich Menschen mit K.-o.-Tropfen überwältigt. Oft kommen die Täter davon, denn die Substanz ist nur kurz im Blut nachweisbar. Außerdem schämen sich viele Opfer davor, zur Polizei zu gehen. "Reingelegt" zeigt zwei Betroffene, die den gefährlichen Tropfen zum Opfer gefallen sind.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 2: ProsiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 3: ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH