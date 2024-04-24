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Reingelegt!

K.O.-Tropfen

ATVStaffel 3Folge 2vom 24.04.2024
K.O.-Tropfen

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Reingelegt!

Folge 2: K.O.-Tropfen

50 Min.Folge vom 24.04.2024Ab 12

Immer wieder werden in Österreich Menschen mit K.-o.-Tropfen überwältigt. Oft kommen die Täter davon, denn die Substanz ist nur kurz im Blut nachweisbar. Außerdem schämen sich viele Opfer davor, zur Polizei zu gehen. "Reingelegt" zeigt zwei Betroffene, die den gefährlichen Tropfen zum Opfer gefallen sind.

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