Die Coaching-Falle/ Krypto-BetrugJetzt kostenlos streamen
Reingelegt!
Folge 4: Die Coaching-Falle/ Krypto-Betrug
52 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 12
Im Netz wimmelt es von selbsternannten Online-Coaches. Einige von ihnen versprechen das große Geld, haben jedoch nur Abzocke im Sinn. "Reingelegt" spricht mit Betroffenen, die auf die hinterlistige Masche reingefallen sind und zeigt, wie gegen die Täter vorgegangen werden kann.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reingelegt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4