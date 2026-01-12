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Reiseckers Reisen

Reiseckers Reisen: Weissensee

ORF1Staffel 1Folge 13vom 12.01.2026
Reiseckers Reisen: Weissensee

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Reiseckers Reisen

Folge 13: Reiseckers Reisen: Weissensee

27 Min.Folge vom 12.01.2026

Unterwegs zum Weissensee, ein Naturpark am Fuß der Gailtaler Alpen und Geheimtipp für Naturliebhaber, trifft der umtriebige Dokumentarfilmer Michael Reisecker an einer Autobahnraststation auf eine Gruppe Motorradfans aus Slowenien. Am See angekommen blickt der Filmemacher Eistauchern über die Schulter bevor er in einer Skihütte hinter die Kulissen blickt – in die Küche. Ein Treffen mit einem holländischen Ehepaar und ein überraschender Besuch bei einer Visagistin runden diese Folge von "Reiseckers Reisen“ ab. Bildquelle: ORF/Geyrhalter Filmproduktion

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