Reiseckers Reisen: WeissenseeJetzt kostenlos streamen
Reiseckers Reisen
Folge 13: Reiseckers Reisen: Weissensee
27 Min.Folge vom 12.01.2026
Unterwegs zum Weissensee, ein Naturpark am Fuß der Gailtaler Alpen und Geheimtipp für Naturliebhaber, trifft der umtriebige Dokumentarfilmer Michael Reisecker an einer Autobahnraststation auf eine Gruppe Motorradfans aus Slowenien. Am See angekommen blickt der Filmemacher Eistauchern über die Schulter bevor er in einer Skihütte hinter die Kulissen blickt – in die Küche. Ein Treffen mit einem holländischen Ehepaar und ein überraschender Besuch bei einer Visagistin runden diese Folge von "Reiseckers Reisen“ ab. Bildquelle: ORF/Geyrhalter Filmproduktion
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