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Reiseckers Reisen

Reiseckers Reisen: Donauinsel (Wien)

ORF1Staffel 1Folge 15vom 03.08.2026
Reiseckers Reisen: Donauinsel (Wien)

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Reiseckers Reisen

Folge 15: Reiseckers Reisen: Donauinsel (Wien)

25 Min.Folge vom 03.08.2026

Die 21 Kilometer lange Donauinsel zählt zu den beliebtesten Naherholungsgebieten Wiens. Michael Reisecker erkundet sie mit dem Fahrrad und begegnet dabei ganz unterschiedlichen Menschen: einem älteren Walker, der trotz Einsamkeit aktiv bleibt, sowie zwei jungen Sportlerinnen in der „Vienna Watersports Arena“, die eine seltene Disziplin betreiben. Außerdem besucht er ein Projekt der Universität für Bodenkultur, das Sterlets, eine bedrohte Störart, für die Donau züchtet. Bildquelle: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion/ORF

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