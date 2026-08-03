Reiseckers Reisen: Donauinsel (Wien)Jetzt kostenlos streamen
Reiseckers Reisen
Folge 15: Reiseckers Reisen: Donauinsel (Wien)
25 Min.Folge vom 03.08.2026
Die 21 Kilometer lange Donauinsel zählt zu den beliebtesten Naherholungsgebieten Wiens. Michael Reisecker erkundet sie mit dem Fahrrad und begegnet dabei ganz unterschiedlichen Menschen: einem älteren Walker, der trotz Einsamkeit aktiv bleibt, sowie zwei jungen Sportlerinnen in der „Vienna Watersports Arena“, die eine seltene Disziplin betreiben. Außerdem besucht er ein Projekt der Universität für Bodenkultur, das Sterlets, eine bedrohte Störart, für die Donau züchtet. Bildquelle: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion/ORF
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