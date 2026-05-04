Reiseckers Reisen: Karwendel (Tirol)Jetzt kostenlos streamen
Reiseckers Reisen
Folge 14: Reiseckers Reisen: Karwendel (Tirol)
24 Min.Folge vom 04.05.2026
Michael Reisecker erkundet die Region rund um das Karwendel und trifft dabei auf unterschiedlichste Menschen. Vom Achensee über Jenbach bis Scharnitz und Hinterriß entstehen Begegnungen, vom Kitesurfer bis zum Berufsjäger. Bildquelle: ORF/Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion
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