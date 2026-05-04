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Reiseckers Reisen

Reiseckers Reisen: Karwendel (Tirol)

ORF1Staffel 1Folge 14vom 04.05.2026
Reiseckers Reisen: Karwendel (Tirol)

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Reiseckers Reisen

Folge 14: Reiseckers Reisen: Karwendel (Tirol)

24 Min.Folge vom 04.05.2026

Michael Reisecker erkundet die Region rund um das Karwendel und trifft dabei auf unterschiedlichste Menschen. Vom Achensee über Jenbach bis Scharnitz und Hinterriß entstehen Begegnungen, vom Kitesurfer bis zum Berufsjäger. Bildquelle: ORF/Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion

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