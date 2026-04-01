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Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana

Baden unter dem Ongongo Wasserfall

xploreStaffel 1Folge 5vom 01.04.2026
Baden unter dem Ongongo Wasserfall

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Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana

Folge 5: Baden unter dem Ongongo Wasserfall

17 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

An der Ongongo Campsite gibt es eine Badestelle, direkt am Wasserfall. Nach diesem Genuss geht es weiter nach Norden bis Opuwo.

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