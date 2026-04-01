Baden unter dem Ongongo WasserfallJetzt kostenlos streamen
Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana
Folge 5: Baden unter dem Ongongo Wasserfall
17 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
An der Ongongo Campsite gibt es eine Badestelle, direkt am Wasserfall. Nach diesem Genuss geht es weiter nach Norden bis Opuwo.
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Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Produktion:BW, 2026
Altersfreigabe:
6