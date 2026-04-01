Das Ovamboland - Hier lebt Namibia!Jetzt kostenlos streamen
Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana
Folge 7: Das Ovamboland - Hier lebt Namibia!
16 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Das Ovamboland im Norden Namibias ist das dichtbevölkertste Gebiet des Landes. Städte und Dörfer sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen reihen sich aneinander.
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Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana
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Genre:Abenteuer
Produktion:BW, 2026
Altersfreigabe:
6