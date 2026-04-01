Endlich Nilpferde im Bwabwata NationalparkJetzt kostenlos streamen
Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana
Folge 9: Endlich Nilpferde im Bwabwata Nationalpark
17 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Bei Divundu erkunden wir mehrere Nationalparks des Bwabwata-Gebiets. Die Tierdichte ist beeindruckend, insbesondere die Begegnungen mit vielen Nilpferden.
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Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Produktion:BW, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Reiseeuphorie GbR