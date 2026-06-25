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Folge 57: Reisezeit Österreich: Wien
6 Min.Folge vom 25.06.2026
Unter dem Titel "Neues entsteht, wo Altes bleibt" wird Wien in neuen Facetten gezeigt. Sasa Schwarzjirg besuchte unter anderem das Kunsthistorische Museum mit seinen Bienen, den Wiener Prater sowie tierische Orte mit dem Haus des Meeres und dem Lainzer Tiergarten. Bildquelle: ORF
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