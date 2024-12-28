Zum Inhalt springenBarrierefrei
Reisezeit: Burgund - Verborgenes Juwel französischer Kultur

ORF2Staffel 1Folge 27vom 28.12.2024
Reisezeit: Burgund - Verborgenes Juwel französischer Kultur

Folge 27: Reisezeit: Burgund - Verborgenes Juwel französischer Kultur

25 Min.Folge vom 28.12.2024

Im Osten Frankreichs liegt die Region Burgund, bekannt für ihre Weine und den weltberühmten Senf, der nach ihrer Hauptstadt Dijon benannt ist. Die Stadt Tournus im Süden des Burgund ist ein spezielles Kleinod. Die historische Altstadt mit ihren engen Gassen und malerischen Plätzen erinnert noch heute an eine reiche Vergangenheit. Ein Meisterwerk der romanischen Kunst ist die Abteikirche Saint-Philibert mit einer scheinbar im Raum hängenden Orgel. Bildquelle: ORF/Moviementum Filmproduktion

