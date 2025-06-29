Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 21vom 29.06.2025
25 Min.Folge vom 29.06.2025

In dieser Ausgabe geht es in ein Land, das sich in den letzten Jahren dem Tourismus öffnet und in dem es viel zu entdecken gibt, nämlich nach Armenien. Die Reise führt vom Heiligen Berg Ararat ins Kloster Chor Virap, wo der Legende nach ein Christ dreizehn Jahre lang von einem armenischen König gefangen gehalten wurde, um freigelassen zu werden, nachdem er den König von einer schweren Krankheit geheilt hatte. Armenien wurde in Folge zum ersten christlichen Staat der Welt. In Garni folgen wir den Spuren einer längst versunkenen Kultur – jener der Urartäer. Ein Volk, das vor fünftausend Jahren die Arathochebene besiedelte und den Grundstein für Armeniens Hauptstadt legte: Jerevan, eine der ältesten Hauptstädte der Welt. Bildquelle: ORF

