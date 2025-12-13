Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 11vom 13.12.2025
Lappland, das sich über Finnland, Schweden, Norwegen und Russland erstreckt, fasziniert durch seine unberührte Landschaft, die Weite der Tundra und die Magie des Nordlichts. Die Sami, das indigene Volk der Region, sind heute in modernen Berufen tätig, bewahren jedoch ihre enge Verbindung zur Natur und ihre reiche Erzähltradition. In Rovaniemi, der Hauptstadt Finnisch-Lapplands, befindet sich außerdem der offizielle Wohnort des Weihnachtsmanns. Bildquelle: ORF

