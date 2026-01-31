Reisezeit - Kurztrip: Das TessinJetzt kostenlos streamen
Reisezeit - Kurztrip
Folge 12: Reisezeit - Kurztrip: Das Tessin
6 Min.Folge vom 31.01.2026
Die Brisaggo-Inseln im Lago Maggiore sind ein subtropisches Pflanzenparadies: Auf San Pancrazio gedeihen 1.500 Arten im Freien. Ein Abstecher ins ursprüngliche Verzascatal zeigt traditionelle Schafwollverarbeitung und die typischen steinernen Verzascahäuser mit ihren weißen Fensterumrandungen und schweren Dächern. Bildquelle: ORF
