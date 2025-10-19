Reisezeit - Kurztrip: Oberes Drautal, KärntenJetzt kostenlos streamen
Reisezeit - Kurztrip
Folge 9: Reisezeit - Kurztrip: Oberes Drautal, Kärnten
Die malerische Landschaft des Kärntner Drautals lädt zum Wandern und Spazieren ein. Wer es aufregender mag, findet hier Nervenkitzel pur: Etwa bei einer Flussfahrt mit Flößer Wilfried Manhart auf der Plätte, die in einem Seitental stoppt. Von dort führt der Weg mit Sicherheitsausrüstung und Karabinern in die Pirkerklamm. Ein Sprung von der Schlucht ins kalte Wasser sorgt für frische Abkühlung und Adrenalinkick. Noch mehr Spannung bietet die Flying Fox-Seilfahrt: 250 Meter lang und mit bis zu 40 km/h über den Greifenburger See. Wer lieber genussvoll abschalten möchte, kann bei Hüttenwirt Thomas Sattlegger auf 1.800 Metern Alm beim Sternegucken entspannen.
