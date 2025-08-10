Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 7vom 10.08.2025
6 Min.Folge vom 10.08.2025

Seit dem 19. Jahrhundert gehört Sardinien zu Italien, geht aber kulturell und kulinarisch eigene Wege. Unsere Reise beginnt in Castelsardo, bekannt für seine mittelalterliche Genueserburg und das traditionelle Korbflechten mit heimischen Pflanzen. Vor der Küste liegt der Archipel La Maddalena, einst Teil einer Landbrücke zwischen Sardinien und Korsika. Im Bergdorf Orgosolo erzählen eindrucksvolle Wandmalereien, die Murales, von sozialen Kämpfen, Banditentum und dem Leben der Sarden. Den Abschluss bildet der "Canto a Tenores", ein 3000 Jahre alter, traditioneller Gesang – heute UNESCO-Weltkulturerbe. Bildquelle: ORF

