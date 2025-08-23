Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 8vom 23.08.2025
6 Min.Folge vom 23.08.2025

Im Hinterland der kleinen Küstenstadt Sperlonga in Mittelitalien wird eine der kulinarischen Köstlichkeiten erzeugt: der Büffelmozzarella. Im ursprünglichen Landgasthaus der Abtei Fossanova bereitet Köchin Roberta eine Spezialität zu: Gnocchi mit Ricotta, dem weiterverarbeiteten Mozzarella, in einem Nest von Grana. Entlang der Amalfitana, wie die Mittelmeerküste in Süditalien genannt wird, gelangt man in das malerische Positano. Der alte Fischer- und Seefahrerort zählt zu den Perlen des Mittelmeeres. Hier in der Nähe von Neapel kann man sich auch mit einer original neapolitanischen Pizza verwöhnen lassen. Bildquelle: ORF

