Rendezvous im Paradies

Rendezvous im Paradies vom 08.01.2015

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 08.01.2015
94 Min.Folge vom 08.01.2015Ab 6

Eine Traumlocation, zwölf Traumfrauen und die zwei "Austria's next Topmodel"-Lieblinge Damir und Miro: In Folge 1 geht's nach Monaco & Cannes. Doch davor treffen die zwei feschen Männer in extravaganter Atmosphäre auf auf ihre zwölf Traumfrauen. Außerdem steht die Damenwahl an: Wen wählen Damir und Miro an ihre Seite?

