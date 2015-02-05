Rendezvous im Paradies vom 05.02.2015Jetzt kostenlos streamen
Rendezvous im Paradies
Folge 5: Rendezvous im Paradies vom 05.02.2015
90 Min.Folge vom 05.02.2015Ab 6
Rendezvous im Paradies neigt sich dem Ende zu. In der letzten Folge, dem großen Finale, müssen sich Miro und Damir für eine ihrer Traumfrauen entscheiden. Doch davor wird es noch einmal emotional, Liebesbriefe werden geschrieben und gekuschelt wird auch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rendezvous im Paradies
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4