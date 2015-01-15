Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rendezvous im Paradies

Rendezvous im Paradies vom 15.01.2015

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 15.01.2015
Rendezvous im Paradies vom 15.01.2015

Rendezvous im Paradies vom 15.01.2015Jetzt kostenlos streamen

Rendezvous im Paradies

Folge 2: Rendezvous im Paradies vom 15.01.2015

93 Min.Folge vom 15.01.2015Ab 6

Auf den Spuren von Chanel bestreiten die verbleibenden zehn Traumfrauen von "Rendezvous im Paradies" einen Catwalk vor dem Promi-Cafe Senequier in der Marina St. Tropez'. Miro und Damir sind bisher schon sehr begeistert, daher werden die beiden die Traumfrauen jetzt auch einmal so richtig fordern: "Für mich ist es wichtig, dass meine Frau auch ohne Make-Up ein schönes Erscheinungsbild hat!".

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rendezvous im Paradies
PULS 4
Rendezvous im Paradies

Rendezvous im Paradies

Alle 1 Staffeln und Folgen