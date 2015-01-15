Rendezvous im Paradies vom 15.01.2015Jetzt kostenlos streamen
Rendezvous im Paradies
Folge 2: Rendezvous im Paradies vom 15.01.2015
93 Min. Ab 6
Auf den Spuren von Chanel bestreiten die verbleibenden zehn Traumfrauen von "Rendezvous im Paradies" einen Catwalk vor dem Promi-Cafe Senequier in der Marina St. Tropez'. Miro und Damir sind bisher schon sehr begeistert, daher werden die beiden die Traumfrauen jetzt auch einmal so richtig fordern: "Für mich ist es wichtig, dass meine Frau auch ohne Make-Up ein schönes Erscheinungsbild hat!".
Rendezvous im Paradies
