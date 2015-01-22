Rendezvous im Paradies vom 22.01.2015Jetzt kostenlos streamen
Rendezvous im Paradies
Folge 3: Rendezvous im Paradies vom 22.01.2015
94 Min.Folge vom 22.01.2015Ab 6
Die romantische Kajaktour in der Provence von "Rendezvous im Paradies" eskaliert zwischen den Traumfrauen. Einige der Damen zeigen sich sportlich, andere kreischen durchgehend. Wie das wohl bei Miro und Damir ankommen wird? Danach laden die beiden Feschaks, zwei auserwählte Frauen zu einem Shooting und einem Abendessen ein - es wird sinnlich!
