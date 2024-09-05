Renovation Aloha
Folge vom 05.09.2024: Neuer Aloha-Spirit
45 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 6
Kamohai und Tristyn besichtigen auf O‘ahu ein stark verfallenes und vermülltes Haus, das seit 20 Jahren leer steht. Kamohai sieht das Potenzial, es nach der Renovierung für stolze 1,4 Millionen Dollar zu verkaufen, deshalb entscheiden sie sich für den Kauf. Das Haus besteht aus zwei Teilen und die beiden wollen es als Mehrgenerationenhaus aufbauen, was in der hawaiianischen Kultur ein wichtiger Kauf-Faktor ist. Kamohai und Tristyn hauchen der alten Villa neues Leben ein und maximieren den Wert mit einem spektakulären Design.
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.