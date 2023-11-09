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Restaurant Impossible

Pizza aus der Hölle

TLCFolge vom 09.11.2023
Pizza aus der Hölle

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Restaurant Impossible

Folge vom 09.11.2023: Pizza aus der Hölle

66 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 12

Renesha und Brandy sind beste Freundinnen und Besitzerinnen des „Moondoggy's“ in Brunswick, Georgia. In ihrem Lokal stehen neben leckerer Pizza, gute Pasta-Gerichte und Sandwiches auf der Karte. Trotzdem steckt der Laden tief in den roten Zahlen, denn es hakt an der Kommunikation und am Führungsstil. Renesha fehlt es an Selbstbewusstsein, während sich Brandy öfter im Ton vergreift und so beim Personal und den Gästen aneckt. Da neben dem Restaurant auch ihre Freundschaft auf dem Spiel steht, muss Experte Robert Irvine den beiden Frauen nicht nur die Grundlagen der Unternehmensführung beibringen.

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