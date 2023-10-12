Wer nicht hören will, muss fühlenJetzt kostenlos streamen
Restaurant Impossible
Folge vom 12.10.2023: Wer nicht hören will, muss fühlen
Folge vom 12.10.2023
Robert reist nach Homestead, Florida, um im „Amistad Grill“ nach dem Rechten zu sehen. Inhaber Omar stammt aus Uruguay und bietet eine Mischung aus Burgern und südamerikanischer Küche an. Nichts Halbes und nichts Ganzes, wie Profi Robert bemängelt. Außerdem ist das Restaurant schrecklich eingerichtet. – Kein Wunder, dass Omar in den Miesen steckt und wohl bald zumachen muss. Doch Robert sieht schnell, dass Omar selbst das größte Problem ist: Beim Service beschimpft er seine Frau und Tochter, weil sie ihm nicht schnell genug arbeiten, und lässt seinen Frust über die eigene Planlosigkeit an der Familie aus.
