Richter Alexander Hold
Folge 133: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Heute: Michaela Heinze soll ihre dreijährige Tochter Jennifer unbeaufsichtigt in der Küche gelassen haben. Die dreijährige Jennifer stürzt aus dem Fenster des achtstöckigen Wohnhauses und war sofort tot. Und: Der Ex-Häftling Michael Hammer wird beschuldigt, die 16-jährge Irene Merz vergewaltigt zu haben. Ihr Vater Dr. Klaus Peter Merz brachte Michael Hammer vor über 15 Jahren wegen Mordes hinter Schloß und Riegel.
