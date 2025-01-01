Tragisches Ende eines SkiausflugsJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 13: Tragisches Ende eines Skiausflugs
45 Min.Ab 12
Dominik Liebknecht hat beim Skifahren die kleine Melanie umgefahren und so lebensgefährlich verletzt. War es wirklich Fahrlässigkeit?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1