Richter Alexander Hold
Folge 10: Die Horrorwanderung
42 Min.Ab 12
Die Horrorwanderung: Der Medizinstudent Jens Blankenberg wird wegen fahrlässiger Körperverletzung an seiner schwangeren Freundin Kerstin Kramer angeklagt. Sie hat dadurch ihr Kind verloren. Hat er sein Kind nicht gewollt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1