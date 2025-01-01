Richter Alexander Hold
Folge 8: Parkplatzkrieg
45 Min.Ab 12
Die 24-jährige Krankenschwester Nicola Hoffmeister wird beschuldigt, den 38-jährigen Thorsten Michaelis auf dem Parkplatz eines Möbelhauses vorsätzlich angefahren und dabei gefährlich verletzt zu haben. Wurde Thorsten Michaelis Opfer eines erbitterten Parkplatzkrieges?
