SAT.1Staffel 1Folge 163
Folge 163: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Heute: Bernd Graf ist ein Fußballtrainer mit Prinzipien. Er hatte seiner Mannschaft Sex vor dem Fußball verboten. Nun ist Graf angeklagt, weil er die Ehefrau des Spielers Mathias Petry am Abend vor dem Spiel vergewaltigt haben soll. Und: Heidrun Kramp sitzt auf der Anklagebank, weil sie Carsten Klein, einen Bekannten ihrer Schwester mit einem Baseballschläger am Kopf schwer verletzt haben soll. Sie bestreitet die Tat, Klein will sie jedoch erkannt haben.

SAT.1
