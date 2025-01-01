Richter Alexander Hold
Folge 181: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Barbara Feistel steht vor Gericht, weil sie ihrem schlafenden Ehemann Gunnar aus Eifersucht ein Messer in den Unterleib gerammt haben soll. Barbara behauptet, selbst die ganze Nacht geschlafen zu haben. Was passierte wirklich?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1