Richter Alexander Hold
Folge 189: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Zwei Jahre lang war der Ex-Unternehmer Rolf Blaubach verschwunden. Er wurde für tot erklärt, wodurch die Familie eine Versicherungssumme in Höhe von mehreren Millionen Mark erhielt. Plötzlich jedoch tauchte Blaubach wieder auf und gab an, dass er sein Gedächtnis verloren hätte. Wird Richter Alexander Hold diesen mysteriösen Fall klären können?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1