Richter Alexander Hold
Folge 193: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Heute: Manfred Schmitz sitzt auf der Anklagebank, weil er seinen 10-jährigen Sohn Kevin mitten in der Nacht geweckt haben soll, damit er ihm Bier aus dem Keller holt. Dabei ist Kevin im dunklen Treppenhaus gestürzt. Und: Die völlig verschuldete Rita Reitz steht vor Gericht, weil sie den heißgeliebten Wagen ihres Mannes trotz Pfändung an einen Autoschieber verkauft haben soll. Die Angeklagte behauptet steif und fest, dass der Wagen gestohlen worden sei.
