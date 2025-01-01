Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 1Folge 197
Richter Alexander Hold

Richter Alexander HoldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 197: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Heute: Der Nachhilfelehrer Helmut Kleitsch ist angeklagt, eine seiner Schülerinnen sexuell genötigt zu haben. Er selbst vermutet hinter dieser Anschuldigung eine Intrige. Findet das Gericht heraus, ob Helmut Kleitsch seine Nachhilfestunden für sexuelle Übergriffe nutzte? Und: Matthias Helmrich ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Während einer gemeinsamen Kanufahrt mit der jungen Türkin Dilek Önyü fiel diese ins Wasser und ertrank, da sie nicht schwimmen konnte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen