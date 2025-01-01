Richter Alexander Hold
Folge 197: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Heute: Der Nachhilfelehrer Helmut Kleitsch ist angeklagt, eine seiner Schülerinnen sexuell genötigt zu haben. Er selbst vermutet hinter dieser Anschuldigung eine Intrige. Findet das Gericht heraus, ob Helmut Kleitsch seine Nachhilfestunden für sexuelle Übergriffe nutzte? Und: Matthias Helmrich ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Während einer gemeinsamen Kanufahrt mit der jungen Türkin Dilek Önyü fiel diese ins Wasser und ertrank, da sie nicht schwimmen konnte.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
