Richter Alexander Hold
Folge 27: Von der Braut zur Nutte/Kampf ums Kind
44 Min.Ab 12
Von der Braut zur Nutte: Maria Jakowa kam aus der Ukraine nach Deutschland, um Heiner Hauptmann zu heiraten. Doch dann prostituierte sie sich in dessen Lokal. Wurde sie von Heiner Hauptmann zum Sex mit seinen Gästen gezwungen? / Kampf ums Kind: Der Tunesier Sahid Tuhab und seine deutsche Ehefrau stehen kurz vor der Trennung. Da fährt Sahid Tuhab mit seiner 7-jährigen Tochter Charlotte nach Tunesien. Seine Frau behauptet, er habe das Kind entführt, er spricht von einem Urlaub.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1