Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die tödliche Discofahrt/Zur Abtreibung entführt

SAT.1Staffel 1Folge 28
Die tödliche Discofahrt/Zur Abtreibung entführt

Die tödliche Discofahrt/Zur Abtreibung entführtJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 28: Die tödliche Discofahrt/Zur Abtreibung entführt

43 Min.Ab 12

1. Fall: Der Dachdeckerlehrling Christoph Weber und seine Freunde waren auf Discotour. Christoph soll betrunken Auto gefahren sein und dabei einen Unfall verursacht haben, bei dem einer der Insassen ums Leben kam. Der Angeklagte will aber nicht gefahren sein. 2. Fall: Die Änderungsschneiderin Marita Peschkow und ihr Bruder, der Schrotthändler Alexej Peschkow, sollen Maritas schwangere Tochter Tanja entführt haben, um sie in Russland zu einer Abtreibung zu zwingen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen