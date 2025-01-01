Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kindesentführung an St. Martin/Rache mit 220 Volt

SAT.1Staffel 1Folge 29
44 Min.Ab 12

1. Fall: Der Fernfahrer Hans Reimann steht vor Gericht, weil er die 4-jährige Tochter der Familie Heinrichs während des St.-Martins-Umzugs entführt haben soll. Er bestreitet dies. 2. Fall: Der Vermieter Herbert Krawinkel will seit Längerem die Wohngemeinschaft der Studenten Dirk Körner, Patrick Berger und Walter Eder aus seinem Haus ekeln. Hat er jetzt mit einer an der Türklinke installierten Stromfalle zu härteren Mittel gegriffen?

