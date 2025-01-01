Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Krieg auf dem Campingplatz/Der Rambo-Vater

SAT.1Staffel 1Folge 31
Krieg auf dem Campingplatz/Der Rambo-Vater

Krieg auf dem Campingplatz/Der Rambo-Vater

Richter Alexander Hold

Folge 31: Krieg auf dem Campingplatz/Der Rambo-Vater

44 Min.Ab 12

1. Fall: Der Versicherungskaufmann Karsten Schuster fiebert der Geburt seines ersten Kindes entgegen. Auf dem Weg zur Entbindungsklinik soll er rücksichtslos drei Unfälle verursacht haben. Er behauptet allerdings, nichts bemerkt zu haben. 2. Fall: Auf dem Campingplatz in Husum herrscht Krieg. Bernd Förster aus Dortmund und Karl Welter aus Jena treffen aufeinander - Wessi gegen Ossi. Nach einem heftigen Streit steht Karl Welters Wohnmobil in Flammen. Ist Bernd Förster der Täter?

