Im Skilift vergessen/Der brutale Bruder

SAT.1Staffel 1Folge 72
Folge 72: Im Skilift vergessen/Der brutale Bruder

44 Min.Ab 12

1. Fall: Der Liftwart Toni Berger wird beschuldigt, Maria und ihre Töchter stundenlang bei eisiger Kälte im Skilift hängen gelassen zu haben. 2. Fall: Hassan Ylmaz wurde gezwungen, ein halbes Schwein zu essen. Ist Dieter Hansen, ein bekannter Ausländerfeind, der Täter? Seine Schwester hat mit Hassan ein Verhältnis. Grund genug für Rache?

