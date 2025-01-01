Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 73
Folge 73: Richter Alexander Hold

45 Min.Ab 12

Heute: Ramona Lehmann ist der Bigamie angeklagt. Obwohl sie bereits verheiratet war, ging sie gleichzeitig eine zweite Ehe mit dem Nigerianer Dauaride Epharim ein . Die Angeklagte gibt vor, aus Liebe gehandelt zu haben. Und: Der als gewalttätig bekannte Dieter Hintzen arbeitete auf einem Kostümfest als gemieteter Folterknecht. Er soll aus Eifersucht einen der Partygäste ausgepeitscht haben, weil dieser seine Freundin verführen wollte.

