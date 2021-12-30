Richter Alexander Hold
Folge 1793: Landarzt Dr. Meyers
45 Min.Folge vom 30.12.2021Ab 12
Heike Töpfer soll ihren neuen Hausarzt erschossen haben, weil er angeblich ihre chronisch kranke Tochter vernachlässigt und zugleich wohlhabende Patienten bevorzugt behandelt hat. Die ständige Sorge um die zehnjährige Lilly zehrte seit Jahren an den Nerven der alleinerziehenden Mutter: Ihr Leben war bestimmt von Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten. Ist die Mutter aus Verzweiflung durchgedreht - oder gibt es einen anderen Täter?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1