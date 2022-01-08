Bevor der Tod uns scheidetJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1786: Bevor der Tod uns scheidet
45 Min.Folge vom 08.01.2022Ab 12
Kerstin Kreutzer soll ihren Geliebten mit einem Kissen erstickt haben. Die alleinerziehende Mutter hatte drei Jahre lang eine Affäre mit ihrem Vermieter Jochen Unger. Obwohl sich Jochen nicht von seiner langjährigen Lebensgefährtin Elisabeth trennen wollte, hielt Kerstin an der Beziehung fest. Als Jochen unheilbar an Krebs erkrankte, hielt er um Elisabeths Hand an. Fühlte sich die Angeklagte deshalb derart gedemütigt, dass sie ihn getötet hat?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1