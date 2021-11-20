Richter Alexander Hold
Folge 1787: Tommys grüner Daumen
45 Min.Folge vom 20.11.2021Ab 12
Thomas Grahn soll Cannabis angebaut haben, um damit zu dealen. Als der 16-Jährige bei seinem getrennt lebenden Vater übernachtet, findet dieser bei ihm zufällig eine Tüte Marihuana. Thomas wird von seinem Vater zur Rede gestellt, doch der Junge zeigt keinerlei Schuldbewusstsein. Und es kommt noch schlimmer: Durch Zufall stößt der zornige Vater auf eine ganze Plantage von Cannabis-Pflanzen. Wollte sein Sohn tatsächlich damit handeln?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1