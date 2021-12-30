Richter Alexander Hold
Folge 1794: Die Klofrau
Folge vom 30.12.2021
Gerda Kordes ist Reinigungskraft in einem Hotel und soll eine Kollegin in eine mobile Toilette gesperrt und die Kabine dann umgestoßen haben. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass der misstrauische Hotelchef seine Tochter Lene heimlich als Mitarbeiterin in den Betrieb eingeschleust hat. So bekam diese auch prompt mit, wie Gerda in einem schwachen Moment das Geld eines Gastes einsteckte, statt es zurückzugeben. Wurde Lene weggesperrt, damit sie nicht bei ihrem Vater petzen konnte?
Richter Alexander Hold
