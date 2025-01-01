Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1782
46 Min.Ab 12

Andreas Treichl ist wegen schwerer räuberischer Erpressung angeklagt: Er soll einen Drogeriemarkt überfallen haben. Der 15-jährige Hauptschüler hatte im vergangenen Jahr seine Eltern verloren. Um für die jüngeren Geschwister sorgen zu können, arbeitete seine ältere Schwester Janine in einem Drogeriemarkt. Doch dann wurde sie plötzlich des Diebstahls bezichtigt und verlor den Job. Der Angeklagte soll Janines früheren Arbeitsplatz überfallen haben, um an Geld zu kommen.

