Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Einsames Eheglück

SAT.1Staffel 10Folge 1778
Einsames Eheglück

Einsames EheglückJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1778: Einsames Eheglück

46 Min.Ab 12

Gisela Fuchs ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die 38-jährige Hausfrau soll einen Handwerker in ihrer Küche brutal niedergeschlagen haben. Gisela ist seit vier Jahren verheiratet, doch da ihr Mann ständig auf Montage ist, soll sich Gisela mit attraktiven Handwerkern getröstet haben. Der Gas-Wasser-Installateur Lutz Schmielke wollte angeblich ihre Affäre auffliegen lassen und wurde daraufhin angegriffen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen