Richter Alexander Hold
Folge 1778: Einsames Eheglück
46 Min.Ab 12
Gisela Fuchs ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die 38-jährige Hausfrau soll einen Handwerker in ihrer Küche brutal niedergeschlagen haben. Gisela ist seit vier Jahren verheiratet, doch da ihr Mann ständig auf Montage ist, soll sich Gisela mit attraktiven Handwerkern getröstet haben. Der Gas-Wasser-Installateur Lutz Schmielke wollte angeblich ihre Affäre auffliegen lassen und wurde daraufhin angegriffen.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1