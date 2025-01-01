Richter Alexander Hold
Folge 1783: Der Gärtnernerd
46 Min.Ab 12
Der Gärtner Ernst Goldmann soll einen Familienvater erschlagen haben. Der recht sonderbare Angeklagte führte stets ein sehr zurückgezogenes Leben. Da er keine Freunde und Verwandten hatte, wurde die nette Familie Marz, für die er als Gärtner tätig war, zu einer Art Ersatzfamilie für ihn. Als er eines Tages herausfand, dass der Familienvater Paul Marz eine Affäre hatte, brach für den Angeklagten eine Welt zusammen. Hat er Paul Marz zur Strafe getötet?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1