Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Gärtnernerd

SAT.1Staffel 10Folge 1783
Der Gärtnernerd

Der GärtnernerdJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1783: Der Gärtnernerd

46 Min.Ab 12

Der Gärtner Ernst Goldmann soll einen Familienvater erschlagen haben. Der recht sonderbare Angeklagte führte stets ein sehr zurückgezogenes Leben. Da er keine Freunde und Verwandten hatte, wurde die nette Familie Marz, für die er als Gärtner tätig war, zu einer Art Ersatzfamilie für ihn. Als er eines Tages herausfand, dass der Familienvater Paul Marz eine Affäre hatte, brach für den Angeklagten eine Welt zusammen. Hat er Paul Marz zur Strafe getötet?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen