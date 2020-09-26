Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Pump

SAT.1Staffel 8Folge 1469vom 26.09.2020
Auf Pump

45 Min.Folge vom 26.09.2020Ab 12

Die Angeklagte Inge soll ihre Tochter Tanja im Badezimmer eingeschlossen haben, um ihre beiden Enkelkinder ungehindert mitnehmen zu können. Wollte sie die Kleinen vor dem verantwortungslosen Handeln ihrer Tochter schützen? Schließlich lebt die arbeitsscheue Tanja seit Jahren über ihre Verhältnisse, bestellt massenhaft im Versandhandel ohne zu zahlen und wollte vor einer möglichen Haftstrafe wegen Betruges mit den Kindern ins Ausland fliehen ...

