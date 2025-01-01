Richter Alexander Hold
Folge 1534: Tiefer Fall
46 Min.Ab 12
Till war bekannt für seine Attacken und Demütigungen gegenüber seinem Mitschüler Jonas. Nun ist er angeklagt, weil er den unter Höhenangst leidenden Jonas mit einem Springmesser auf das Dach einer leerstehenden Fabrik gejagt und runtergestoßen haben soll. Jonas überlebte den Sturz nicht. Ist Till wirklich Schuld am Tod seines Mobbing-Opfers? Oder ist Jonas doch freiwillig aufs Dach geklettert?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1