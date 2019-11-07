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Richter Alexander Hold

Bestohlender Spielzeughändler

SAT.1Staffel 8Folge 1539vom 07.11.2019
Bestohlender Spielzeughändler

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Richter Alexander Hold

Folge 1539: Bestohlender Spielzeughändler

46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Dieter Weber, Chef einer Spielzeugfirma, wurde mit einem Baseballschläger niedergeschlagen und anschließend um 20.000 Euro beraubt. Angeklagt ist der Angestellte Sascha Kienle: Der alleinerziehende Vater ist der Freund von Dieter Webers Tochter. Sascha soll die Tat begangen haben, um seine Spielsucht zu befriedigen. Außerdem vermutet man, dass Sascha auch hinter diversen Diebstählen von wertvollen Spielkonsolen aus der Lagerhalle steckt. Würde Sascha wirklich so weit gehen?

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