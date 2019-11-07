Bestohlender SpielzeughändlerJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1539: Bestohlender Spielzeughändler
46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Dieter Weber, Chef einer Spielzeugfirma, wurde mit einem Baseballschläger niedergeschlagen und anschließend um 20.000 Euro beraubt. Angeklagt ist der Angestellte Sascha Kienle: Der alleinerziehende Vater ist der Freund von Dieter Webers Tochter. Sascha soll die Tat begangen haben, um seine Spielsucht zu befriedigen. Außerdem vermutet man, dass Sascha auch hinter diversen Diebstählen von wertvollen Spielkonsolen aus der Lagerhalle steckt. Würde Sascha wirklich so weit gehen?
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Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold